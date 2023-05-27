Karaman'da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheli kadınlardan birinin adliyeye getirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere ‘Yakışıklı olsun' diye seslenmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlatan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan A.U., A.K. ve H.K. isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 217,01 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.