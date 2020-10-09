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Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu H.Ö, E.S, Y.D.Ü. ve D.A.A. isimli kişileri uyuşturucu madde ticareti yapmaktan yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. ve D.A.A. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.S. ile Y.D.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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