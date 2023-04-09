Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlatan ekipler, haklarında yakalama kararı verilen R.Ç., İ.K. ve S.A. isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 adet fişek halinde toplam 24,86 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 1 adet tüfek ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.