Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde M.D., M.K., V.Ç. ve M.K. isimli kişiler ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gösterdiği yerlerde arama yapan ekipler 2 bin 10 adet reçeteye tabi hap, 75 adet esctasy hap, 15 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 410 lira para ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.