Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliler Ü.B., N.Y., D.K. ve D.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üst ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 90 gram esrar, 1 kilo 10 gram metamfetamin, 950 gram bonzai ve 62 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.