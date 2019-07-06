Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaparken polis tarafından suçüstü yakalanan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Şahin N'yi (48) takibe aldı. Takibe alınan şahıs uyuşturucu madde sattığı sırada suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 71 adet ectasy hap, 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucudan elde edilen 300 lira ele geçirildi. Gözaltındaki zanlı, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.