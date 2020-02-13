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Karaman'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Karaman’da polis tarafından eroin ve esrarla yakalanarak gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Karaman'da polis tarafından eroin ve esrarla yakalanarak gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afganistan uyruklu Fazleddin R., Abdulrahim S. ve Faisal K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramada ise 755 gram eroin, 11 gram metamfetamin, 7 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketleme amaçlı aparatlar ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

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