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Karaman'da vatandaşlar kısıtlamanın bitmesiyle kendilerini sokağa attı

Karaman’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte şehrin en işlek caddelerinde biranda araç yoğunluğu yaşandı.

Karaman'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte şehrin en işlek caddelerinde biranda araç yoğunluğu yaşandı.


Ülke geneli uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibariyle sona ererken, Karamanlılar hava almak için cadde ve sokaklara akın etti. Gecenin geç saatleri olmasına karşın evlerinden dışarı çıkan vatandaşların çoğu araçları ile şehir merkezinde özgürlüğün tadını çıkararak tur atarken, bazıları da dondurmacıdan dondurma alarak öz çekim yapması dikkatlerden kaçmadı.

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