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Karaman'da virajı alamayan sürat motoru devrildi: 2 yaralı

Karaman’da virajı alamayan sürat motorunun karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Karaman'da virajı alamayan sürat motorunun karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Ticaret Borsası yanında bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.C.'nin kullandığı 70 AAJ 951 plakalı Yamaha sürat motoru, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan F.G. yaralandı. Ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan F.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan alt geçit, motorun olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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