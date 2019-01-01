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Karaman'da yaban hayvanlarına yem desteği

Karaman’da kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Karaman'da kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Karaman merkez başta olmak üzere Ermenek ilçesinde yol kenarlarına buğday kırığı, dağlık arazilere ise sakatat, saman ve yonca bıraktı. Yaban hayvanlarına yem desteğiyle ilgili olarak yetkililerden yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle yaban hayvanları için gerekli olan besin ihtiyacını karşılayabilmek maksadıyla yemleme çalışmaları yapıldığı ve bu çalışmaların hava şartlarına göre bundan sonrada devam edileceği belirtildi.

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