Karaman'da yabancı uyruklu öğrenciler fidan dikti

KMÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte 45 yabancı uyruklu öğrenci tarafından 50 fidan toprakla buluşturuldu.

KARDİL Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kemal Göz etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Yabancı uyruklu öğrencilerimizle yaptığımız bu faaliyet sayesinde yerleşkemizi daha yeşil hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dikilen her fidana öğrencilerin isimlerinin yazıldığı notlar asarak yabancı uyruklu öğrencilerimize güzel bir anı oluşturduk" dedi.