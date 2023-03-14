Karaman'da yağmur yağışı üreticiyi sevindirdi

Türkiye'de en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman'da, yağmur yağışları üreticileri sevindirdi.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'da kıraç alana ekilen yaklaşık 1 milyon dekar hububatın yağmur yağışlarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Yağmur yağışının ardında ekili arazilerde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, “Bu yılın yağış oranlarına baktığımız vakit çok kurak bir yıl geçiriyoruz. Ekilen ürünlerimiz yeni çıkmaya başladı. Şu an için bir bitkisel kuraklık yok. Ürünlerimizin tamamına yakını çıkmış durumda. Meteorolojiden aldığımız verilere göre, dün geceden buyana geçen 10 saatlik süre diliminde metrekareye 20 kilo gramın üzerinde bir yağış düştü. Bu da iyi bir rakam. İnşallah ileriki günlerde de bölgemiz yağışlı görünüyor, bu da çiftçilerimizi hayliyle sevindiriyor. Çiftçimizin her şeyi suya bağlı. Bu sene yeraltı kaynaklarımız ile barajlarımızda su doluluk oranları oldukça düşük. Bu yağışların arkasının gelmesi en büyük beklentimizdir. Karaman'da yaklaşık 1 milyon dekar kıraç alanda hububat ekimleri yapılıyor. Bunların sulanmasıyla ilgili bahar yağışları hayati önem taşıyor. Mart ve Nisan aylarının bol yağışlı geçmesini temenni ediyoruz. Bu anlamda meteorolojik veriler bizleri mutlu ediyor. Yağışsız geçen bir kıştan sonra bahar yağışlarının yüzleri güldürmesini bekliyoruz" dedi.