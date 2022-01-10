Karaman'da yanan bisküvi fabrikasındaki hasarın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Karaman'da yangın sonrası alevlere teslim olan bisküvi fabrikasındaki hasarın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Kontrol altına alınan ve bazı kısımlardan hala dumanların yükseldiği fabrikadaki zararın milyonlarca lira olduğu tahmin ediliyor.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir bisküvi fabrikasında çıktı. Alevlere teslim olan yangın sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karaman Belediyesine ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Konya ve Ereğli ilçesi ile orman ve yakın ilçe ve belde belediyelerinden de takviye itfaiye ekipleri istendi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, polis TOMA aracı da yangına müdahale etti. Saat 02.00 sıralarında kontrol altına alınan yangın sabah saatlerine kadar devam eden soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Milyonlarca lira zarar

Karton kutu ve yağların bulunduğu bölümde başladığı tespit edilen yangının kısa sürede tüm fabrikayı sardığı öğrenildi. Yangında idari bölümün dışında fabrikanın her yeri yanarak zarar gördü. Yangın söndürülmesine rağmen bazı kısımlarda hala dumanların yükseldiği ve bu sebeple itfaiye ve polis ekiplerinin hasar tespiti yapabilmek için içeriye giremedikleri belirtildi. Vardiya sistemine göre yaklaşık 300 işçinin çalıştığı fabrikada, pazar günü olması nedeniyle kimsenin bulunmadığı ve bu sebeple kimsenin zarar görmediği kaydedildi. Yangının söndürülmesinin ardından kent dışından gelen itfaiye ekiplerinin bölgeden ayrıldığı, sadece tedbir amacıyla 3-4 tane itfaiye aracının ve polis ekiplerinin olay yerindeki bekleyişi sürüyor. Henüz hasar tespiti yapılamayan fabrikadaki yangın sonrası zararın milyonlarca lira olduğu tahmin ediliyor.