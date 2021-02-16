Karaman'da yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül

Kod Adı Karaman Youtube kanalı üzerinden canlı yayınla Karaman'da görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerinin “Veri Güvenliği” ile ilgili sunumu esnasında eş zamanlı olarak okul müdürlerinin oylamasıyla yarışmaların finali yapıldı ve dereceye girenler belirlendi. Dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bir program düzenlendi. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, teknolojinin sağladığı imkanlara dikkat çekerek, “Evlerimizde otururken dünyanın bir ucundan takip edilebilecek, karşılıklı konuşulabilecek imkanlara sahip olduğumuz halde aynı zamanda evlerimizdeyken güvenlik kaygısının yaşanması gerçekten geldiğimiz noktanın anlaşılması için iyi bir örnek. Tüm bu gelişmişlikler içerisinde insanoğlunun; emanet, emniyet, emin ve iman kavramlarının kazandırılması veya tam olarak yaşanmasına duyduğu ihtiyaç bir kez daha ortaya çıkıyor” dedi.

İl Müdürü Çalışkan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bir yandan teknoloji ile gelişirken buna dair kurslar, müfredat ve eğitimler düzenlenirken bir yandan da teknolojiyi elinde tutan insanın bunu en güzel şekilde insanlığın hizmetinde kullanmasına yönelik eğitim çalışmalarımız devam edecek. Vatanını, toprağını, toplumunu, ailesini hatta kendi canını emanet gören bir medeniyetin çocukları olarak ehliyet içerisinde, emin vasfıyla kendisi kadar başkasının da iyiliğini düşünen nesillerle hedeflerimize yol alacağız. Bu bilinçle, teknolojiyi doğru kullanmak için öğrencilerimize, bizlere çok kıymetli bilgiler sunan değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyor, bu programın ve yarışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından verildi.