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Karaman'da yaya geçidi ve yol çizim çalışması

Karaman Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan caddelerde deforme olan yaya geçitlerini ve yol çizgilerini boyayarak yeniledi.


Karaman Belediyesi tarafından şehir genelinde yaya güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu YKS sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bulvar ve caddelerdeki yaya geçitleri ve yol çizgileri boyandı. Yolların boş kalmasını fırsat bilen ekipler; Turgut Özal Caddesi, Özcan Genç Caddesi, Şehit İsa Kiriş Caddesi ve Atatürk Bulvarında hız kes, yaya geçidi ve taban yönlendirme işaretlerinden oluşan çift kompenat çalışması ve yol çizgi boyası çalışması yaparak sürücüler ve yayalar için trafiği daha güvenli hale getirdi.

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