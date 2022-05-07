Karaman'da “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” etkinliği

Karaman'da, Trafik Haftası dolayısıyla “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stanttaki ekipmanları inceleyerek bilgiler alan Vali Işık ayrıca trafikte yaya önceliğine vurgu yapan ve kamuoyunda yaya önceliği bilincinin oluşmasına katkı sağlayacak afiş ve el broşürlerini sürücü ve vatandaşlara dağıttı. Mayıs ayının ilk Cumartesi gününün Türkiye'de Karayolu Trafik Güvenliği Günü olarak kutlandığını ifade eden Vali Işık, “Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla uygulamayı başlattık. '5 Adımda Trafikte Yaya Güvenliği' uygulamasını halkımıza anlattık. Gerekli olan broşürlerimizi dağıttık. Halkın bilinçlendirilmesine katkıda bulunmaya çalıştık. Aynı zamanda sürücülerimize yapmış olduğumuz uygulamada trafikte kemer takma zorunluluğunu tekrar kendilerine belirttik. Uygulamalara bu hafta boyunca da devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta zaten bilindiği üzere Trafik Haftası. Halkımızdan isteğimiz trafik kurallarına uymaları” dedi.