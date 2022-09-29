Karaman'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla Karaman'da etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Çetinkaya, daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Vali Akkoyun, öğrenciler ile birlikte ellerinde bayraklar ve ‘Yayalar kırmızı çizgimiz, ilk geçiş hakkı yayaların' gibi sloganlarla yaya geçidinde yürüyerek sürücülere mesaj verdi.

Akkoyun, sürücülerin yaya geçitlerinde daha duyarlı ve daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, asıl amacın yaralanmaları ve can kayıplarını minimum seviyeye indirmek olduğunu ifade etti.

Akkoyun açıklamasının devamında, “Karaman'da bulunan sürücülerimize bizler burada öğrencilerimizle bir çağrıda bulunuyoruz. Lütfen yaya geçitlerinde, okul geçitlerinde sürücülerimiz daha duyarlı daha dikkatli olsunlar. Önceliğin yayaya, önceliğin öğrencilerimize çocuklarımıza versinler. Bakanlığımızın 2030 yılında trafikten kaynaklı can kayıplarını yüzde 50 düşürme amacıyla yapmış olduğu bu çalışmalara bizlerde Karaman'dan bütün kurumlarımızla destek veriyoruz. Bütün kurumlarımızla bu kampanyanın daha aktif olarak uygulanabilmesi için bu duyarlılığın artması yaya önceliğinin artması ve bilinçli sürücü duyarlılığın artması için çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz. Amacımız temennimiz sürücülerin daha duyarlı daha dikkatli daha yavaş ve hassas olmaları. İnşallah trafik kazalarını minimum seviyeye indirmek hatta yaralanma ve can kayıplarını minimum seviyeye indirmek istiyoruz. Bu anlamda bizlere çok büyük görevler düşüyor. Karaman'da bulunan yaya geçitlerindeki eksiklikler tamamlandı. Var olan eksiklikleri de yıl içerisinde arkadaşlarımızla birlikte görevli kurumlarımızla birlikte tamamlıyoruz. Burada yaya geçitlerinin özellikle görünür olması eksikliklerinin olmaması yani sürücülerimizin seyir halindeyken bu geçitleri daha iyi görebilmeleri için bizlerde var olan eksikleri en kısa sürede tamamladık. Bundan sonraki süreçte hep birlikte kazasız belasız mutlu huzurlu bir trafik akışını sağlamak burada bulunan yavrularımızın yine yaya geçitlerini kullanan vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde güvenli bir şekilde geçitleri kullanmaları için sürücülerimize çağrıda bulunuyorum; daha dikkatli daha hassas daha duyarlı ve yayaya öncelik bir anlayış içerisinde trafikte seyir halinde olalım" dedi.

Etkinlik Cumhuriyet Parkı çevresinde bulunan yaya geçidi, Vali Akkoyun ve öğrenciler tarafından kırmızıya boyandı.