Karaman'da yemek öncesi atıklardan organik gübre üretilmeye başlandı

Karaman'da ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında Karaman Belediyesi tarafından 5 kurumda faaliyete geçirilen kompostlama makineleri, yemek öncesi atıklarından organik gübre üretmeye başladı.

Karaman Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karaman'da başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında cam, plastik, kağıt, metal ve pil gibi atıkların yanı sıra gıda atıkları da geri dönüşüme kazandırılacak. İlk etapta resmi kurumlarda başlatılan uygulama ile kompostlaştırma ünitelerine atılan yemek öncesi (yumurta kabuğu, çay, kahve, sebze, meyve ve bunların kabuğu gibi) atıkların, belli bir sıcaklık ve işlemlerden geçirilerek organik gübreye dönüştürülmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; doğanın korunması ve ekonomiye katkı anlamında Karaman'da önemli bir hizmeti daha faaliyete geçirdiklerini söyledi. Sıfır atık projesiyle birlikte yemek öncesi atıklardan organik gübre üretildiğini ifade eden Çalışkan, “Ülkemiz genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan sıfır atık projesine biz de kurum olarak katılıyoruz. Öncelikle resmi kurum binalarında sıfır atık projesi ile ilgili olarak atıkların kaynağında ayrıştırılması için gerekli olan ekipman ve merkezleri oluşturduk. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman Devlet Hastanesi, Karaman Cezaevi ve Kredi Yurtlar Kurumunda hizmete giren kompostlaştırma ünitelerinde; çöp içerisindeki meyve, sebze, çay ve kahve atıkları ile çim ve yaprak gibi bahçe atıkları kompostlaştırma ünitesinde parçalama, karıştırma ve ısıtma gibi işlemlerden geçirilerek kompost gübre üretimine başlandı. Organik atıkları çöpe atmak yerine kompost haline getirip park ve bahçelerde toprak iyileştiricisi olarak kullanacağız” dedi.

“Hedefimiz atıklarımızı kontrol altına almak ve gelecek nesillere temiz bir şehir bırakmak”

Sıfır Atık Projesi ile ilgili yapılan diğer çalışmalara da kısaca değinen Başkan Çalışkan, Karaman'ın artık sıfır atıkla yönetilen şehirlerden biri olduğunu belirterek, “Belediye hizmet binamız, Valilik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Devlet Hastanesi ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde geçici atık depolama alanları oluşturduk, bina içlerine de atık kumbaraları yerleştirdik. Şehrimizin uygun bölgelerine kurduğumuz atık getirme merkezleri, iç ve dış mekan atık ayrıştırma üniteleriyle de vatandaşlarımızın bu projeye katkıda bulunmalarını sağlayacağız. Bu proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından da özenle takip edilmekte ve desteklenmektedir. Karaman Belediyesi olarak bu çalışmalara büyük önem veriyoruz. Hedefimiz; atıklarımızı kontrol altına almak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir şehir bırakmaktır” şeklinde konuştu.