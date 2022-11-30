Karaman'da yılbaşı öncesi 300 kilo kaçak içki ele geçirildi

Karaman'da jandarma ekipleri yılbaşı öncesi kaçak alkol üretimi yapılan adrese düzenlediği operasyonda 300 kilo içki ve alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek ilçesine Güneyyurt beldesinde kaçak alkol üretildiği istihbaratı üzerine Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde Tepebaşı köyünde bir şahsın, kaçak alkol üretimi yaparak sattığının tespit edilmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda, 150 kg çok sayıda alkol şişelerine doldurulmuş şarap, 150 kg boğma rakı, 202 adet dolduruma hazır vaziyette alkol şişesi, çok sayıda alkol yapımında kullanılan malzeme ve teçhizat, 1 adet alkol damitma sistemi, çok sayıda mantar tıpa, çok sayıda anason ve anason aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında ise adili işlem başlatıldı.