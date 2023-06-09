Karaman'da yılkı atlarını yakalamaya çalışan 2 kişi yakaladı

Karaman'da kurdukları tuzaklarla yılkı atlarını yakalamaya çalışan 2 kişi yakalandı. Şahıslara idari para cezası yazılırken haklarında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kılbasan köyü sınırlarında bulunan Karadağ'da, A.S. (52) ve T.A. (42) isimli kişilerin yılkı atlarını yakalayabilmek için hayvan sulama havuzuna tuzaklama yaptıkları yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü timleri ile birlikte giden jandarma, sulama havuzuna demir direk montajlayarak, iplerle ilmekli tuzaklar yapıldığını tespit etti. Ekiplerin havuz çevresinde yaptığı kontrollerde ise şüpheli şahıslara ait 1 adet havalı tüfek, 30 boğum ilmek atılmış ip, 10 adet demir direk bulundu. Bulunan malzemeler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, şahıslara idari para cezası uyguladı. Savcılık talimatı ile şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.