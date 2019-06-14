Karaman'da YKS'ye girecek öğrenciler için otobüs seferleri artırıldı

YKS 15 ve 16 Haziran tarihlerinde yapılacak. Bu nedenle Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, sınava girecek öğrencilerin sorun yaşamaması için bir dizi önlem aldı. Buna göre, sınav merkezlerinin yoğunlukta olduğu hatlarda belediye otobüs sefer sayıları arttırıldı.

Başkan Kalaycı YKS'ye girecek öğrencilere başarıla diledi

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da, bu hafta sonu yapılacak olan YKS sınavı için belediye olarak gereken önlemleri aldıklarını belirterek, tüm öğrencilere başarılar diledi. Yaklaşık 2,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın eğitim hayatının önemli noktalarından biri olduğuna vurgu yapan Kalaycı, sınavların yapılacağı okullarda belediye otobüs seferlerinin arttırıldığını söyleyerek, “Öncelikle YKS sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Karaman'da yaklaşık 8 bin, yurt genelinde de 2,5 milyon civarında öğrenci hayatlarına yön verecek önemli bir sınavda ter dökecek. Her bir öğrencimizin gireceği bu sınavlarda umduğu başarı ve dereceyi yakalamasını aileleri kadar bizler de canı gönülden temenni ediyoruz. Karaman Belediyesi olarak öğrencilerimizin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için gereken önlemlerimizi aldık. Sınavların yapılacağı okul bölgelerindeki otobüs seferleri arttırıldı. Bu arada öğrencilerin rahat bir sınav süreci geçirmeleri için sınav saatlerinde vatandaşlarımızın da gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum” dedi.