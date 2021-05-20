Karaman'da Yunus Emre'ye mektup konulu yarışma düzenlenecek

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Karaman Belediyesi iş birliğiyle "Yunus Emre'ye Mektup" konulu yarışma düzenlenecek.

2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesinin ardından Karaman'da projeler devam ediyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Karaman Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek olan Yunus Emre'ye Mektup konulu yarışma ile hem Yunus Emre; fikirleri, dünya görüşü, şiirleri ve üslubuyla anılmış olacak hem de Türkçe'nin gençler arasında doğru, yerinde, açık ve anlaşılır şekilde kullanılması teşvik edilecek. Gençlerin Türkçe'yi etkili biçimde konuşma ve yazma becerilerini geliştirmenin yanı sıra Yunus Emre'yi daha yakından tanımalarını amaçlayan yarışmaya başvurular, 13 Eylül ile 08 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'deki açık lise hariç tüm lise öğrencilerinin başvurabileceği “Yunus Emre'ye Mektup” konulu yarışmada "İlahi aşk ve Yunus Emre, İnsan Sevgisi ve Yunus Emre, Barış, Sevgi, Hoşgörü, Kardeşlik Söylemi ve Yunus Emre, Anadolu Türkçesi ve Yunus Emre" konu başlıklarında metinler kaleme alınacak. Yazılan metinler, başvuru formuyla birlikte mektup@kmu.edu.tr adresine 08 Ekim 2021 tarihine kadar gönderilecek. Yarışma sonuçları 28 Ekim 2021 tarihinde üniversitenin ve belediyenin resmi internet adreslerinden duyurulurken dereceye giren öğrencilerden birinciye 3 bin 500 TL, ikinciye 2 bin 500 TL, üçüncüye bin 500 TL ve üç kişiye teşvik ödülü olarak bin TL verilecek.

"Yunus Emre'ye Mektup" konulu yarışma hakkında değerlendirmede bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, "2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesiyle birlikte üniversite olarak başta uluslararası bilimsel organizasyonlar olmak üzere birçok projenin altyapısını oluşturduk. Karaman Belediyesi ile iş birliği içerisinde düzenleyeceğimiz mektup yarışması ise özellikle gençlerimizde Türkçe hassasiyeti oluşturması ve hepimizi Yunus Emre'nin sevgi ikliminde buluşturması açısından son derece önemli. Özümüz Yunus, sözümüz Türkçe düsturundan hareketle, Yunus Emre'nin konu alınacağı mektup yarışmasına katılacak tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ise Karaman'da 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında birçok faaliyet planladıklarını ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenleyecekleri "Yunus Emre'ye Mektup" adlı yarışmanın bu faaliyetlerden birisi olduğunu belirterek, "Gençlerin içinde bulunduğu böyle bir projede Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile birlikte yer almaktan memnuniyet duyuyor; yarışmanın Türkçe'mize katkı sunmasını ve gençlerimiz için azami fayda sağlamasını diliyorum" şeklinde konuştu.