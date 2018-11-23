Karaman'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fikret Ünlü Olimpik Yüzme Havuzunda başlayan ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında il merkezindeki tüm 3 ve 4.sınıf öğrencileri yüzme öğrenecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde havuzların daha aktif olarak kullanılması, ilkokulda okuyan özellikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı 2'nci 100 günlük icraat programının sonuna kadar Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme kursu verilmesi hedefleniyor. Karaman'da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Fikret Ünlü Olimpik Yüzme Havuzunda başlayan proje kapsamında ilkokulda okuyan özellikle 3. ve 4. sınıf öğrencileri antrenörler eşliğinde ilk dönem yüzme kursuna başlarken, çocukların ilk gün heyecanına Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Spor Şube Müdürü Mustafa Karadeniz de ortak oldu.

Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinin Karaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte hayata geçirildiğini kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Bu önemli proje ile ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin tümüne ulaşarak çocuklarımıza yüzmeyi öğretmeyi planlıyoruz. Proje ile yüzme becerilerinin erken dönemde öğrenilmesi çocuklar için büyük bir kazanım olacak ve 3 aylık bir süreyi kapsayacak proje sonunda ise inşallah Türk sporuna yeni yetenekler kazandıracağız” dedi.