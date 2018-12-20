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Karaman'da “Yüzmeyi bilmeyen kalmasın” projesi devam ediyor

Karaman’da başlatılan “Yüzmeyi bilmeyen kalması” projesinin ikinci etap eğitimleri devam ediyor.

Karaman'da başlatılan “Yüzmeyi bilmeyen kalması” projesinin ikinci etap eğitimleri devam ediyor.


Fikret Ünlü Olimpik Yüzme Havuzunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörleri eşliğinde ilk etap eğitimlerini başarıyla tamamlayan ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri, ikinci etap eğitimlerine de yoğun ilgi gösterdi. Özellikle ilk gün yüzme kursuna katılan öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunurken, öğrenci velileri de bu heyecana ortak oldu. Projenin Karaman'da başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Türkiye genelinde Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde havuzların daha aktif olarak kullanılması, ilkokulda okuyan özellikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirilen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında ilk etap eğitimlerimizi başarılı bir şekilde tamamladık. Şuanda, Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük icraat programının sonuna kadar Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme kursu verilmesi hedeflenen projenin ikinci etap eğitimlerine başlamış bulunmaktayız. Özellikle, yüzme branşıyla yeni tanışan çocuklarımızın heyecanına ortak olmak bizler için çok önemli. Çünkü bizler tüm yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı geleceğimizin teminatı gençlerimize yapıyoruz. İnşallah bu proje sonunda da kazandığımız yeni yeteneklerle ülke sporuna en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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