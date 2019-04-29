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Karaman'da zabıta ekiplerinin denetimleri devam ediyor

Karaman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda imalatı ve satışı yapan işyerlerine sıkı denetim uyguluyor.


Karaman Belediyesi, vatandaşların sağlığı için Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Denetim Ekibi tarafından gıda imalatı ve satışı yapan işyerlerini denetledi. Uzman personel ve zabıta ekiplerince yürütülen denetimlerde; işyeri açma ruhsatı, genel temizlik, üretilen mamullerde kullanılan gıda ürünü ve destekleyici maddelerin son kullanım tarihleri, saklanma koşulları, üretim ekipmanlarının temizliği, personelin kıyafetleri ve ürünlerin kamufle edilmesinde kullanılan örtüler tek tek kontrol edildi. Şehrin farklı bölgesindeki birçok üretim ve satış işletmelerini denetleyen ekipler, bazı işyerlerinde görülen eksiklikleri rapor ederek, eksikliklerin giderilmesi için süre verdi. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması adına denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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