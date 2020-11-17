Karaman'daki cinayet olayının son şüphelisi de tutuklandı

Karaman'da yaşanan cinayet olayının son şüphelisi de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Kasım Cumartesi akşam saat 20.00 sıralarında Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 3. katındaki dairede yaşandı. Bekir Erdoğan (26), arkadaşları C.T, M.A, C.D. ve R.T ile birlikte bekar evinde alkol almaya başladı. Bir süre sonra yaşanan tartışmanın ardından çıkan kavgada Bekir Erdoğan, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kavga seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Bekir Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayın ardından Erdoğan ile birlikte evde alkol aldığı ileri sürülen dört arkadaşından M.A, C.D. ve R.T'yi gözaltına alırken, kayıplara karışan C.T'yi de yakalamak için çalışma başlattı. Adliyeye çıkarılan M.A, C.D. ve R.T ise tutuklandı. Ekipler cinayetin son şüphelisi C.T'nin İmaret Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Bunun üzerine C.T, sivil ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi bir gazetecinin cinayeti niye işlediniz sorusuna ‘Anana sor' diyerek küfür etti. C.T'de diğer arkadaşları gibi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Cinayete kurban giden Bekir Erdoğan ise dün öğle namazının ardında şehir mezarlığında toprağa verilmişti.