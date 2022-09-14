Karaman'daki kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karaman'da otomobilin yoldan çıkarak tarlaya takla atması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Kürşat Sunay, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün sabah saat 09.30 sıralarında Karaman-Mersin Karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. (22) yönetimindeki 70 AAP 354 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya takla attı. Kazada sürücü ile birlikte aynı araçta bulunan Kürşat Sunay, (16), H.S. (34) ve N.H.T (15) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Kürşat Sunay, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavilerinin halen devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.