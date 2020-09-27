İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'daki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe hayatını kaybetti

Karaman’da 6 yıl önce meydana gelen maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe hayatını kaybetti.

Karaman'da 6 yıl önce meydana gelen maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe hayatını kaybetti.


Karaman'ın Ermenek ilçesinde 6 yıl önce yaşanan ve 18 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe'yi kaybeden ve yırtık lastik ayakkabılarıyla katıldığı cenaze töreninde herkesi duygulandırarak gündem olan Recep Gökçe (81), korona virüsten yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazancı beldesinin Gökçeler Mahallesi'nde ikamet eden Recep Gökçe, geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde korona virüs testi pozitif çıkan Recep Gökçe, Konya'da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Bunun üzerine eşi Ayşe Gökçe'nin de evinde karantinaya alındığı öğrenildi. Recep Gökçe'nin yarın öğleden sonra Kazancı beldesinde cenazesinin defnedileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.