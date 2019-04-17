Karaman'daki ölümlü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Karaman'da yaşlı bir adamın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün sabah saat 05.50 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Avcı'ya (87), hızla gelen 70 AAC 831 plakalı otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrularak yolun ortasına düşen yaşlı adamın yardımına ise ilk olarak, çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki arkadaşları koşuyor. Görüntülerde panik halinde oldukları gözlenen sürücü ve arkadaşları hemen cep telefonuyla sağlık ekibinden yardım istiyor. Ambulansın gelmesiyle birlikte sürücü ve arkadaşları otomobili kaza yerinde bırakarak yaya olarak olay yerinden ayrılıyor.

“Polis, kimliğini tespit ettiği sürücüyü yakalandı”

Polis, kazadan sonra olay yerinden yaya olarak ayrılan otomobil sürücüsünün kimliğini tespit edebilmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde sürücünün D.S.Y. (29), olduğunu belirleyen polis şahsı, yakalayarak gözaltına aldı. Sürücünün çarptığı yaşlı adamın yardımına koşması ve daha sonra haber verdiği sağlık ekibinin gelmesinin ardından olay yerinden arkadaşlarıyla birlikte yaya olarak ayrılmasının sebebi ise öğrenilemedi.