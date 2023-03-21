İhlas Haber Ajansı

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Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Karaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlediği operasyonda Ş.K, A.M.B, K.Ş. ve B.B.T., isimli kişileri gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise 37.75 gram esrar, 0.25 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy ve 10 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyette işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer zanlılara ev hapsi verildi.

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