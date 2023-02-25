Karaman'daki yurtlarda depremzedeler için sağlık merkezleri açıldı

Karaman'da Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlara yerleştirilen depremzede vatandaşlar için yurt binalarında açılan sağlık merkezleri hizmete başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü, hizmete açılan sağlık merkezleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “GSB yurtları içerisinde hizmete sunulan sağlık merkezlerinde, depremzede vatandaşlarımıza birinci basamak sağlık hizmetlerinden poliklinik hizmetleri, genişletilmiş bağışıklama programı aşılamaları, bebek/çocuk izlemi, gebelik ve lohusa izlemleri sunuluyor. Bunun yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunup ilaçlarını afet bölgesinde bırakmak zorunda kalanlar vatandaşlarımıza ilaç temini de sağlanıyor.

Kontrolleri yapılan depremzedelerin doktorun gerek görmesi halinde bir üst sağlık kuruluşuna sevki yapılıyor. Ayrıca alanında uzman kişilerce etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek çalışmaları da yürütülüyor “denildi.