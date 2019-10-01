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Karaman'dan Kültürel Yansımalar El Sanatları Sergisi açıldı

Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Danışanları tarafından hazırlanan Karaman’dan Kültürel Yansımalar El Sanatları Sergisi’nin açılışına katıldı.

Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Danışanları tarafından hazırlanan Karaman'dan Kültürel Yansımalar El Sanatları Sergisi'nin açılışına katıldı.


Devlet Hastanesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen açılışa, Vali Fahri Meral'in yanı sıra AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ile hastane personeli ve kursiyerler katıldı.


Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Danışanlara İş ve Uğraş Terapisi yöntemiyle yaptırılan, Karaman'ın tarihi kültürel ve yöresel özelliklerine yönelik ünlü şahsiyetlerden, Karaman mutfağına ve el sanatlarına kadar birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergiyi gezerek bir süre incelemelerde bulunan Vali Meral, emeği geçen danışanlara teşekkür ederek sergi hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Serginin üç gün boyunca gezilebileceği öğrenildi.

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