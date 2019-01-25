İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'ın en işlek caddesinde yol çöktü

Karaman’ın en işlek caddesinde yol çöktü.

Karaman'ın en işlek caddesinde yol çöktü.


Olay, akşam saat 23.00 sıralarında İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehirdeki tüm banka şubelerinin bulunduğu ve günde binlerce aracın geçiş yaptığı caddede yaşanan çökme olayı devriye görevi yapan polis ekibi tarafından fark edildi. Trafik ekibi, caddenin çökmeye başlayan bölgesinde dubalarla tedbir alırken, durum ise Karaman Belediyesine bildirildi. Belediyeden gelen görevliler, yaptıkları incelemede, daha önceden kazı yapılan bölgenin yağmur suyu nedeniyle çöktüğünü tespit etti. Görevliler, yolun çöken bölümünü doldurmak için şantiyeden bir kamyon kum istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.