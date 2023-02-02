Karaman'ın Ermenek ilçesinde, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto yürüyüşü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Kur'an'ı müdafaa yürüyüşü gerçekleştirilerek, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi.

Ermenek Sivil toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen Kur'an'ı müdafaa yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe merkezinde bulunan Sipas Camisinde toplanan vatandaşlar sloganlar eşliğinde kaymakamlık binası yanında bulunan Atatürk Anıtı alanına kadar ellerinde dövizlerle yürüdü. Alanda okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından STK platformu adına açıklama yapan Diyanet-Sen Temsilcisi Adil Başar, bugün bir hassasiyeti paylaşmak, hayat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırılara karşı tepkilerini ortaya koymak için bir araya geldiklerini söyledi. Adil Başar, "İsveç ve Danimarka da gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınıyor, protesto ediyoruz. Batı dünyası islamofobi gibi karanlık projelerle, İslam'ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır. Cenab-ı Allah, bu İslam düşmanlarını tarif ederek Al-i İmran Suresinde şu şekilde buyuruyor: 'Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse, ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah'a karşı gelmekten sakınır (takva/sorumluluk bilinci ile davranır) iseniz, onların hileli tuzakları-entrikaları size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır.' Kıymetli Ermenekliler; bilinmelidir ki Allah katında tek din İslam'dır ve uygulanması gereken tek sistem İslam'ın ölçüleridir. Buradan haykırıyoruz; Allah'ın nurunu söndüremezler. Küffara karşı izzet ve vakur duruş Müslümanların vasfıdır. Bugün bize düşen başkalarının kutsalına saldırmak değil kendi mukaddesatımıza sarılmaktır. Ancak bilinmelidir ki bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü istikametinde kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz.

Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an'ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyor tüm Müslümanları, sivil toplum kuruluşlarını, ülke yöneticilerini bundan sonrası için gereğini yapmaya davet ediyoruz" dedi.