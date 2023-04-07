Karaman'ın yüksek kesimleri yağan karla beyaza bürüdü

Karaman'ın yüksek kesimlerinde bulunan ilçe ve beldeleri yağan karla beyaza büründü.

Torosların zirvesinde olan Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri ile ilçelere bağlı beldelerde başlayan yağmur yağışı bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla devam eden ve lapa lapa yağan karla birlikte ilçe ve belde merkezleriyle kısa süre içinde beyaza büründü. Nisan ayında yağan ve yer yer kalınlığı 5 santime ulaşan kar nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu.