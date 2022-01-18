Karamanlı güreşçiler Türkiye finallerinde

Okul sporları faaliyetleri kapsamında Denizli Hasan Güngör Spor Salonu'nda 15 ilden 330 sporcunun katılımıyla düzenlenen okullararası Gençler (A) Güreş müsabakalarında 8 sporcuyla mücadele eden Karaman ekibi, Larende Anadolu Lisesi öğrencisi 55 kiloda Furkan Gezen ve Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 68 kiloda Atilla Sayer ile bronz madalyanın sahibi oldu. Grekoromen kategorisinde bronz madalya kazanarak kürsüye çıkmayı başaran Furkan Gezen ve Atilla Sayer elde ettikleri bu başarı ile Samsun'da düzenlenecek Türkiye finallerinde Karaman'ı temsil etme hakkı elde etti.

Denizli'de düzenlenen Gençler (A) Güreş müsabakalarında grekoromen stilde dereceye giren sporcuları tebrik eden Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, Samsun'da düzenlenecek Türkiye finallerinde başarılar diledi.