Karamanlı motor tutkunlarını pist istiyor

Motosiklet tutkunlarıyla buluşan Kalaycı, burada yaptığı konuşmada, “Sizler burada sadece spor yapmıyorsunuz. Aynı zamanda yol arkadaşlığı, kader arkadaşlığı, takım arkadaşlığı yapıyorsunuz. Ve bunlar çok önemli ve güzel kavramlar. Bugün bu birlikteliğinize ortak olmaktan dolayı son derece mutluyum. Geçtiğimiz günlerde otomobil tutkunlarıyla bir araya geldiğimizde açıklamış olduğumuz bir projemiz vardı. Hem şehir içerisinde trafik güvenliğini sağlamak hem de otomobil tutkunlarının isteklerini yerine getirebilmek için şehir dışında geniş bir alanda güvenli sürüş teknikleri ve trafik eğitiminin yanı sıra otomobil, motosiklet, drift, go kart, carting sporları için pist, tribün ve sosyal tesisten oluşan bir kompleks yapacağımızı açıklamıştık. Bu ziyaret vesilesi ile bir kez daha belirtmek istiyorum ki; Karamanımızın ve insanımızın problem ve isteklerine kesinlikle duyarsız kalmayacağız. Çözüm odaklı çalışacağız ve son derece üretken olacağız. İnşallah bu kompleksimizi hizmete açtığımız zaman sizler de güvenle ve huzur içerisinde sporunuzu yapabileceksiniz. Ayrıca çevre yollarında bulunan bariyerlerin motor sporlarıyla uğraşan arkadaşlarımız için ne kadar büyük risk taşıdığını da biliyoruz. İnşallah göreve geldikten sonra bu konuya da hassasiyetle eğileceğiz, gerekli tüm girişimlerde bulunacağız. Amacımız Karamanımızı her yönüyle sorunsuz, güvenli ve huzurlu bir şehir haline getirebilmektir” dedi.

“TMSF standartlarında yarışa bilecek çok güçlü pilotlara sahibiz”

Kulüp olma yolunda tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Karaman İki Teker Motosiklet Kulübü Sözcüsü Hakan Atmacaoğlu, “Karaman'da bizim gurubumuz içerisinde Türkiye Motor Sporları Federasyonu (TMSF) standartlarında yarışa bilecek çok güçlü pilotlara sahibiz. Bunun ispatı da geçtiğimiz yıl TMSF tarafından Adana'da düzenlenen drag yarışlarıydı. Bu yarışlarda Karamanlı pilotlarımız 2 kupa ve 3 madalya kazandı. Bu ise Karamanlı motorcularımızın başarısını tescillemiş oldu. Bizlerin bu yarışlara giderken en büyük sıkıntımız bir sponsor bulamamaktı. Biz bu giderleri ise kendi arkadaşlarımız arasında toplayarak yarışlara katıldık ve ciddi bir başarıyla döndük. Bizim amacımız bundan sonra yapılacak olan prestijli yarışlara Karamanlı pilotlarımızın hazırlana bilecekleri bir piste sahip olmasıdır. Eğer bu piste kavuşursak bu pist Karaman'ın da tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Pisti bulunan illerde yapılan yarışlara Türkiye'nin birçok ilinden pilotlar ile bu yarışmaları izlemeye gelen tutkunlar var. Buda Karaman'ın başta tanıtımına katkı sağladığı gibi, ekonomisini de canlandıracaktır” diye konuştu.

Kalaycı, daha sonra motor tutkunları ile birlikte fotoğraf çekindi.