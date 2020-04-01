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Karamanlı muhtar, mahallesini dezenfekte etti

Karaman’da korona virüse karşı belediye ekipleri şehir genelinde sokak ve caddeleri yıkayarak temizlerken, mahalle muhtarları da kendi imkanlarıyla dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Karaman'da korona virüse karşı belediye ekipleri şehir genelinde sokak ve caddeleri yıkayarak temizlerken, mahalle muhtarları da kendi imkanlarıyla dezenfeksiyon çalışması yapıyor.


Merkez Koçakdede Mahallesi Muhtarı Aziz Güney, kendi imkanlarıyla temin ettiği malzemelerle mahallesindeki apartmanlar ve ortak kullanım alanlarını sırtına astığı ilaçlama pompasıyla dezenfekte çalışması yaptı. Korona virüs salgını sonrası kolları sıvadığını belirten Güney, "Mahallemde 3 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Mahallemin tüm sokaklarını, parklarını, çöp konteynerlerini, apartman boşluklarını ve merdivenleri her tarafı dezenfekte etmeye çalıştım" dedi.


Mahalle sakinlerinden Mustafa Uzun ise muhtarın örnek olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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