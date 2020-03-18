Karamanlı neyzenlerden Sakarya şiirine neyli klip

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde ney kursu alan kursiyerler 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü anısına farkındalık oluşturmak amacıyla çektikleri klip, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Ney hocası Hakkı Küçükşen eşliğinde 11 kursiyerin yer aldığı klip, şehrin tarihi ve turistik yerlerinde çekildi. Kursiyer neyzenler hem ney çaldı, hem de kendi ağızlarından Sakarya şiirini okudular.

“Farkındalık oluşturmak için böyle bir klip çektik”

Gençlik Merkezinde ney dersi veren Hakkı Küçükşen, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma etkinlikleri nedeniyle Karamanlı neyzenler olarak bir farkındalık oluşturmak için böyle bir klip çektik. Çektiğimiz bu kliple geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bir mesaj vermiş olduk” diye konuştu.