Karamanlılar belediyenin iftar sofrasında buluştu

Karaman'da Atatürk Mahallesi sakinleri belediyenin kurduğu iftar sofrasında bir araya geldi.

Karaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar sofrası organizasyonunun ikinci durağı Atatürk Mahallesi oldu. Dr. Faruk Sukan İlkokulunun bahçesine kurulan iftar sofrasına mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Mahalle sakinleri ezan saatini Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler dinleyerek bekledi. İftardan önce masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, iftar sofrasına yoğun ilgi gösterilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Başkan Kalaycı, yaptığı konuşmada mahalle sakinlerinin Ramazan ayını kutlayarak, “Bu sofralar ile birlik ve beraberliğimiz daim oluyor. Ramazan'ın coşkusunu en güzel şekilde yaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerimizde iftar sofralarımızı kurarak vatandaşlarımızla Ramazan'ın ruhunu en güzel şekilde yaşayacağız. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.