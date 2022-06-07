Karamanoğulları dönemine ait dirhem hatıra para olarak bastırıldı

C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 'Anadolu Beylikleri Serisi' içerisinde ilk kez Karamanoğulları Dönemine ait olan dirhem, hatıra para olarak bastırıldı.

Uzman Ortaçağ Tarihçisi ve aynı zamanda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı (SKS) Muhammet Ali Orak'ın girişimleri ile Karamanoğlu II. İbrahim Bey Dönemine ait dirhem, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından darp edildi. Karamanoğlu II. İbrahim Bey'in iktidarının başında darp edilen dirhem, bugüne kadar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Karamanoğlullarına ait basılan ilk hatıra para olma özelliği taşıyor. Karamanoğlu II. İbrahim Bey zamanında 824 (1421) yılında Konya'da darp edilen orijinal dirhemin ön yüzünde 'el-minnetülillah, İbrahim b. Mehmed b. Karaman' yazarken aynı yüzün etrafında ise 'Duribe Konya sene 824' ifadesi yer alıyor. 925 ayar gümüş olarak basılan hatıra paranın nominal değeri 20 Türk lirası iken Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen satış fiyatı ise 520 Türk lirası olarak belirlendi. 3 bin adet basılan hatıra paranın ön yüzünde orijinal dirhem yer alırken, arka yüzünde ise Karamanoğlullarının hüküm sürdüğü coğrafyanın sınırlarıyla, Karamanoğlu I. İbrahim Bey'in meşhur Türkçe Fermanında yer alan “Şimdengerû hiç kimesne kapuda ve dîvanda ve mecâlis ve seyranda Türkî dilinden gayrı dil söylemeye” ifadesi yer alıyor.

“Karamanoğlu II. İbrahim Bey'e ait dirhemi günümüz insanına sunmak, bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, bastırılan Karamanoğulları parası ile ilgili olarak, “İçerisinde bulunduğumuz geniş coğrafyada hüküm süren ve Türkçe'nin Ortaçağ yüzyıllarında resmi dil ilan edilmesine en büyük katkıyı sağlayan başta Karamanoğlu Mehmet Bey ve ecdadımız Karamanoğulları bizlere büyük bir medeniyet mirası bırakmışlardır. Karamanoğullarından geriye kalan birçok büyük eser günümüze kadar gelmiştir. Onların devlet olarak anılmasının en büyük örneği bu eserlerin yanı sıra hiç şüphesiz ki birçok Karamanoğlu Sultanı'ndan geriye kalan dönemin dirhemleridir. Bu bağlamda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitemizin girişimleri ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz tarafından Karamanoğlu II. İbrahim Bey'e ait dirhemi günümüz insanına sunmak, farkındalık meydana getirmek ve buna vesile olmak bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir” dedi.