Karapınar'dan sonra Karaman'da da obruklar oluşmaya başladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obruklardan Karaman'da da oluşmaya başlaması bölge halkı ile çiftçileri tedirgin ediyor.

Geçtiğimiz yıl merkeze bağlı Sudarağı beldesinde bir çiftçinin tarlasında oluşan obruğun ardından şimdi de Akçaşehir beldesi çiftçilerinden Abidin Çöğürcü'nün Depeliyer mevkisindeki ayçiçeği ekili tarlasında 20 metre çapında 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Tarlasında obruk oluştuğunu gören çiftçi durumu hemen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Tarlaya giden görevliler ise oluşan obrukta inceleme yaptı.

Çiftçi Abidin Çöğürcü, 2017 senesinde bu obruğun başlangıcının olduğunu belirterek, “Devlet Su İşleri burayı toprakla doldurdu. Bu yıl yine Ayrancı Barajı'nın taşmasından dolayı su geldi. Suyu salınca tarlanın içine, geldik ki su var gördüğünüz şey olmuş, obruk böyle oluşmuş” dedi. Bunun olabileceğini beklediğini ifade eden Çöğürcü, “Bekliyordum çünkü 1 sene önce oldu bu olay. Olabilir diyorduk” ifadelerini kullandı.

Abidin Çöğürcü, Karaman'daki Devlet Su İşleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğünden hasat sonrası obruğun doldurulması için destek beklediklerini ifade etti.