Karayolu Trafik Güvenliği İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Karaman'da Karayolu Trafik Güvenliği İl Koordinasyon toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.

Valilikte gerçekleşen ve ilgili kurum temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda 04-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Karayolları Trafik Güvenliği Haftası” etkinlikleri kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde düzenlenecek program ile Karaman'ın trafik sorunlarının tespiti ve çözüm yolları aranacak. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda ayrıca ilgili kurumların katılımıyla Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bilgilendirme standının açılarak kamuoyunun trafik güvenliği konusunda bilgilendirilmesi sağlanacak. Bununla birlikte Karaman'da trafik güvenliğinin daha güvenli hala getirilmesi amacıyla yılın örnek sürücüsünün tespit edilerek programlara davet edilmesi, tecrübe ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşması gerçekleştirilecek.

“Öncelik hayatın, öncelik yayanın” sloganıyla 2019 yılının Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilmesi ve bu çerçevede sürücülerin uyarılarak, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamalarına olanak sağlayacak ve yaya önceliğine vurgu yapacak ikonların tüm ışıksız yaya ve okul geçitlerine çizdirilmesi ve uygulamanın öncelikle şehrin önem ve öncelik arz eden noktalarında başlatılması sağlanacak. Yaya önceliğine vurgu yapan ikonların belirlenen tarihlerde tamamlanması için gereken çalışmaların da büyük bir titizlikle yapılması ve konunun hassasiyetle takip edilmesinin altı çizildi.

Geniş bir çerçevede değerlendirilen toplantının devamında, “Karayolları Trafik Güvenliği Haftası” kapsamında düzenlenecek etkinliklerle yaya önceliği ve güvenliği konularında toplumumuzda farkındalığı arttırmak ve bu anlayışı sürücü, yaya ve yolcular başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yerleştirebilmek amacıyla yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu kesimlerde afiş, pankart, billboard, ışıklı reklam panoları gibi alanlarda yaya önceliği konusu işlenmesinin önemine dikkat çekildi.

Karaman'daki trafik güvenliği konusunun bütün yönleriyle ele alındığı ve değerlendirildiği toplantı, dilek, temenni ve görüşlerin ardından sona erdi.