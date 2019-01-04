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Karda kıyafetlerini çıkartıp eğlendiler, ilgi odağı oldular

Karaman’da doğa sever beş kafadar, buz gibi havada üzerlerindeki giysileri çıkararak yağan karın keyfini doyasıya çıkardı.

Karaman'da doğa sever beş kafadar, buz gibi havada üzerlerindeki giysileri çıkararak yağan karın keyfini doyasıya çıkardı. O anları cep telefonuyla kaydeden kafadarlar, sosyal medyada paylaşınca ilgi odağı oldu.


Geçtiğimiz hafta sonu bir araya gelen 5 arkadaş, arazi araçlarıyla rakımı yüksek ve bol kar yağışının olduğu Karaman-Mersin Karayolu üzerindeki Sertavul mevkisine gitti. Burada araçlarından inen arkadaşlar, buz gibi havada üzerlerindeki giysileri çıkarak şortla kaldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen kafadarlar, önce müzik eşliğinde oynadı daha sonra tek sıra halinde mankenler gibi yürüdü. Hallerinden çok eğlendikleri anlaşılan beş kişi karda yüzmeyi de ihmal etmedi. Arkadaşlardan birisinin haber sunması da eğlencelerine renk kattı. Geçirdikleri bu eğlenceli dakikaları cep telefonlarıyla kayda alan doğa sever kafadarlar, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşınca ilgi odağı olurken, izleyenleri güldürdü.

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