Kayıp Fatma Uyanık dosyasında gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 5 Ekim 2017 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si serbest bırakılırken, Vahap V. ve babası Mehmet V. tutuklandı. Bir haftadır devam eden kazı çalışmaları ise genç kadına ait herhangi bir ize rastlanmaması nedeniyle durduruldu.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık (32), 5 Ekim 2017 tarihinde annesi Zahide Uyanık ile birlikte ilçeye bağlı Katrancık mevkisinde bulunan yayladaki bahçelerine gitti. Genç kadın, bahçedeki yarım kalan sebzeleri suladıktan sonra ‘akşama doğru ben kendim gelirim' diyerek annesini öğle saatlerinde ilçedeki evlerine gönderdi. Havanın kararmasına rağmen kızlarının eve dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi durumu hemen jandarmaya bildirdi. Jandarma ve vatandaşların aramalarından sonuç çıkmayınca Karaman AFAD'dan yardım istendi. AFAD ekibi, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı, ancak Fatma Uyanık'a dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekipler bir süre sonra arama kurtarma çalışmalarını sonlandırdı. Ailenin başvurusu üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla geçen yıl ilçede bulunan Çevlik Göletinde tekrar arama başlatıldı. Karaman AFAD ekipleri ve Mersin'den gelen su altı polisi tarafından yapılan aramalarda da Fatma Uyanık'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı, baba ve oğlu tutuklandı

Aradan geçen zamanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından geçen hafta Fatma Uyanık'ın bulunması için yeniden çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında Fatma Uyanık'ın kayıp olduğu dönemlerde o bölgede baraj inşaatında çalışan Vahap V., babası Mehmet V., kardeşi B.V. ve A.Ö. şüphe üzerine yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının Fatma Uyanık'ın bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldığı öğrenildi. Fatma Uyanık'ın öldürülüp toprağa gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine Tepeardı mevkisinde ekiplerce iş makineleriyle kazı çalışması yapıldı. Genç kadına ait herhangi bir ize rastlanmayınca kazı çalışması durduruldu. Gözaltına alınan şüphelilerden Vahap V. ve babası Mehmet V. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ermenek Kapalı Cezaevine gönderilirken, kardeşi B.V. ve A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.