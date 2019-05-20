Kayıp keçileri jandarma buldu

Karaman'da ağıldan kaybolan 4 keçi, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Taşkale köyünde ikamet eden Nurdane Yazıcı (38), keçilerini ağılda göremeyince çalındıklarını düşünerek durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine köye gelerek çalışma başlatan ekipler, keçileri ağılın 300 metre ilerisinde kullanılmayan harabe evlerin arasında buldu. Nurdane Yazıcı, kayıp keçilerini kısa sürede bularak teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür etti.