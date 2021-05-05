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Kayıp koyunları jandarma buldu

Karaman’da kaybolan koyunları jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Karaman'da kaybolan koyunları jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kızık köyünde ikamet eden Ali B., gece küçükbaş hayvanlarına bakmak için ahıra gittiğinde hayvanların olmadığını gördü. Ali B. bunun üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada kayıp 170 küçükbaş hayvan, Hamidiye köyü girişinde arazide otlanırken bulundu. Bulunan koyunlar daha sonra sahibine teslim edildi. Sürü sahibi Ali B., koyunlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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