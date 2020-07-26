Kayıp yaşlı kadını mısır tarlasında ‘Kahve' buldu

Karaman'da evinden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın mısır tarlasında jandarmanın iz takip köpeği ‘Kahve' tarafından bulundu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Ağılönü köyü yakınlarında bulunan bağ evinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 90 yaşlarındaki Alzheimer hastası Heybet Koyuncu'nun kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen jandarma ve AFAD ekipleri gönderilerek arama çalışmaları başlatıldı. Gece de devam eden arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde sonuç verdi. Arama çalışmalarına katılan jandarma iz takip köpeği ‘Kahve' yaşlı kadının evinin yaklaşık 500 metre ilerisindeki mısır tarlasının kenarında, Koyuncu'yu buldu. Yaşlı kadının sağ salim bulunması ise arama çalışmalarına katılan ekipler ile ailesini sevince boğdu. Jandarma ekiplerinin sırtında evine kadar getirilen yaşlı kadının bitkin halde olduğu görüldü. Koyuncu daha sonra ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaşlı kadın için 5 adet drone uçuruldu

Yaşlı kadını bul bilmek için yürütülen çalışmalara Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı 10 jandarma Asayiş Timi, 2 Jandarma Trafik Timi, 1 İz Takip ve Arama Köpek Timi, 1 Jasat unsuru, 1 İstihbarat unsuru, 5 adet drone toplamda 93 jandarma personeli ile 9 polis, 6 AFAD görevlisi olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Arama çalışmalarını İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin de bizzat takip etti.