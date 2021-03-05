Kaymakam Efe yüz yüze eğitime başlayan çocuklarla buluştu

Karaman'ın Sarıveliler İlçe Kaymakamı Ayşegül Efe, yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle ziyaret ettiği okulda öğrencilerle sohbet etti, okul idarecilerinden bilgi aldı.

Geçtiğimiz ay ilçedeki görevine başlayan Kaymakam Efe, yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle ilçe merkezinde bulunan Ahmet Tufan Şentürk İlkokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Efe, ziyareti esnasında öğrencilerle tek tek ilgilendi, hediye verdi. Öğrenciler, Kaymakam Efe'nin "Büyüdüğünüzde ne olmak istiyorsunuz" sorusuna doktor, öğretmen, polis gibi cevaplar verirken, bir öğrenci uzay mühendisi olmak istediğini söyledi. Kaymakam Efe, okul idarecileri ile bir süre görüşerek, okul ve öğrenciler hakkında bilgi aldı. Temiz okul, beyaz bayrak belgesi alan okulun idarecileri ve öğretmenlerine de tebrik eden Kaymakam Efe, ilçedeki diğer okulları da ziyaret edeceğini belirtti.