Kaza sonrası kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Karaman'da kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Karaman-Mersin Karayolu üzerinde bulunan Lale köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan B. (20) yönetimindeki 70 FE 433 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole inerek ağaçlık alanda devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı sürücü, olay yerinde bekleyen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.